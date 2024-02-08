Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çılan hafif ticari aracın takla atarak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 34 BZG 704 plakalı hafif ricarei araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.D. ile yolcu Ş.D., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınanan iki yaralınında sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE