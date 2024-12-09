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Kırıkkale'de Güvenlik Denetimleri: 2 Şüpheli Yakalandı, Metamfetamin Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Güvenlik Denetimleri: 2 Şüpheli Yakalandı, Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 183 kişi sorgulandı, 4 gram metamfetamin ele geçirildi ve 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 183 şahıs sorgulanırken, 4 gram metamfetamin ele geçirildi ve 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 8-9 Aralık tarihlerinde geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimler kapsamında, il merkezinde belirlenen 7 farklı noktada 183 şahıs sorgulandı ve 23 bina çevresi kontrol edildi. Uygulamalarda, 4 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, kentteki huzur ve güvenliği sağlama adına denetimlerin süreceği belirtilerek, vatandaşların şüpheli durumları ivedilikle ihbar etmeleri istendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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