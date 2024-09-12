Kırıkkale'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu

Kırıkkale'de gümrük kaçağı 70 adet elektronik sigara bulunduran şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde H.Ü. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada gümrük kaçağı 70 adet elektronik sigara ele geçirildi. Polis ekiplerince, ifadesinin alınması üzere gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE