Kırıkkale'de Freni Boşalan Tır Kazaya Neden Oldu

Kırıkkale'de freni boşalan tır, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Tırdan yola devrilen yağ dolu tenekeleri trafiğin durmasına sebep oldu.

Olay, Kırıkkale- Kayseri karayolu Cebrailli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 81 ABK 804 plakalı tırın freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, orta refüjü aşarak yolun Kırıkkale istikametine geçti. Dorsede yüklü bulunan yağ tenekeleri yola devrildi. Kaza sebebiyle yol ulaşıma kapandı.

Kazanın ardından Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Karayolları 44. Şube Şefliği ve Keskin İtfaiyesi ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, ulaşım Kayseri yönündeki şeritten iki yönlü olarak sağlanmaya başlandı. Dökülen yağ tenekeleri yol kenarına taşınırken, itfaiye ekipleri tarafından yolda temizleme çalışması yapıldı. - KIRIKKALE