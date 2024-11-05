Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti nedeniyle hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

 ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Simpsonlar ABD Başkanlık seçimi kehaneti nedir 2024? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANALLAR) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Yabancı hakem gelecek mi? Yabancı hakemler hangi maçları yönetecek? Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım kimdir? Cengizhan Sabuncu neden öldü, hastalığı neydi? Cengizhan Sabuncu kimdir, Sibel Can menajeri Cengizhan Sabuncu kimdir? Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.