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Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, aranan 2 firari hükümlüyü gerçekleştirdikleri operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti. Hakkında 10 yıl ve 2 yıl hapis cezası bulunan şahısların, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalandığı belirtildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ilçede gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.D. (26) ile vergi kanununa muhalefet suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan K.K. (51), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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