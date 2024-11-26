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Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti. C.D. ve S.P. isimli şahıslar, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişiler arasında yer alıyordu.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonlarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, "reşit olmayanla cinsel ilişki, basit yaralama ve birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından hakkında 2 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. (37), Balışeyh ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca, "yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. (29) de jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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