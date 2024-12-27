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Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Uyuşturucu suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ö., jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Çelebi ilçesinde düzenlediği operasyonla, hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.Ö. (26) isimli şahsı yakaladı. "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan hükümlü, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda tespit edildi. Firari hükümlü, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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