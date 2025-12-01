Haberler

Kırıkkale'de Firari Hükümlü Mutfak Dolabında Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlü Mutfak Dolabında Yakalandı
Güncelleme:
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., saklandığı mutfak dolabında polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi. İşlemlerinin ardından mahkemece tutuklanan T.K., 'yağma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunuyor.

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince saklandığı mutfak dolabında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında "başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kalmak suretiyle yağma" suçundan 5 yıl 7 ay, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ise 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K.'nin dayısının evinde saklandığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonrası adrese operasyon düzenleyen ekipler, çilingir yardımıyla girilen evde firariyi mutfak dolabında saklanırken yakaladı. T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

