Kırıkkale'de Firari Hükümlü Mutfak Dolabında Yakalandı
Kırıkkale'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, polis ekipleri tarafından saklandığı mutfak dolabında yakalandı. Yapılan teknik takip sonucunda dayısının evine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından saklandığı mutfak dolabının içinde yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında 'başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kalmak suretiyle yağma' suçundan 5 yıl 7 ay, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan ise 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K.'nin polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde dayısının evinde olduğu tespit edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla evde arama yapan polis, firari şahsı saklandığı mutfak dolabının içinde yakaladı. Gözaltına alınan firarinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
