Kırıkkale'de Firari Hükümlü Dolandırıcılıktan Yakalandı
Kırıkkale'de bankacılık dolandırıcılığı suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Ö.A. isimli şahıs, suçlarından dolayı 3 dosyadan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kırıkkale'de hakkında 'banka veya kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 3 farklı dosyadan arandığı tespit edilen Ö.A. isimli hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa