Kırıkkale'de Firari Cezaevi Hükümlüsü Yakalandı
Kırıkkale'de 'Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma' suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.D. isimli firari, asayiş ekipleri tarafından yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; "Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.D. isimli firari yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Yapılan açıklamada, kamu düzeni ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa