Kırıkkale'de firari 20 hükümlü şahıs yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de firari 20 hükümlü şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de firari 20 hükümlü şahıs yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 20 hükümlü şahıs yakalandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 20 hükümlü şahıs yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, çeşitli suçlardan haklarında 4 ay ile 22 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan Ü.Y.K., M.K., S.K., F.İ., E.U., D.K., B.D., D.A., M.Ö., M.A.Ö., E.G., T.Ç., Z.O., M.Ö., B.T., H.Ç., D.D., Ö.G., N.Ö., ve A.H. yakalandı. M.A.Ö.'nün kasten yaralama suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli de yakalandı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kırıkkale, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title