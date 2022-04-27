Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü şahıs yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü şahıs yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, çeşitli suçlardan haklarında 3 ay ile 16 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan C.G., S.E., Y.B., İ.G.N., O.A., B.S., C.T., Z.Ç., O.O., H.D., D.A., M.T., K.B., R.A., Ö.F.B., F.G. ve S.T. yakalandı. Ö.F.B.'nin hırsızlık suçundan 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kırıkkale, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title