Kırıkkale'de FETÖ ve DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 2 Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de silahlı terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 1'i hükümlü 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 1'i hükümlü 2 şahıs yakalandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda memurluktan ihraç edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü FETÖ üyesi A.K., yapılan operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, cezaevine teslim edildi.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu H.S.M. ise şehir merkezinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime sevk edildi. - KIRIKKALE