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Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uzman çavuş yakalandı.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uzman çavuş yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan uzman çavuş Y.S.B.'yi ikametinde yakaladı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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