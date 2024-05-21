Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uzman çavuş yakalandı.
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uzman çavuş yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında aranan uzman çavuş Y.S.B.'yi ikametinde yakaladı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE