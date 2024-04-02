Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan B.O.'yu ikametinde gözaltına aldı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan B.O. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE