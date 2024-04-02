YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan B.O.'yu ikametinde gözaltına aldı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan B.O. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Terörle Mücadele Şubesi Kırıkkale Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title