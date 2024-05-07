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Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan A.A.'yı gözaltına aldı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan A.A. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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