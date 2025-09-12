Haberler

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü E.T., Kırıkkale'de gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sonrası ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Kırıkkale'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç 4. sınıf emniyet müdürü E.T. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

