Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç emniyet müdürü M.S.D., gizlendiği ikamette yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE