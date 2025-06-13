Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Yakalandı
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü M.S.D. yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç emniyet müdürü M.S.D., gizlendiği ikamette yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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