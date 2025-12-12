Haberler

Kırıkkale'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna kasteden terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Sıla Bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

Sosyal medya paylaşımı başına iş açmıştı! Mahkeme kararını verdi
title