Kırıkkale'de Eşinin Sevgilisi Olduğunu Düşündüğü Kişiyi Öldürdü

Kırıkkale'de bir adam, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü ve polise teslim oldu. Olayın ardından zanlı emniyetteki işlemlerine devam ederken, karısı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kırıkkale'de dehşet: Eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü şahsı kurşun yağmuruna tuttu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de akşam saatlerinde evine gelen koca, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tabanca ile öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kaletepe Mahallesi 1036. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katındaki evine gelen İ.Y., karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü A.B.'yi tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, vücudunun 4 yerinden vurulan A.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kendi isteği ile polise teslim olan 2 çocuk babası zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Karısı H.Y. ise ifadesinin alınması üzere polis merkezine götürüldü.