Kırıkkale'de Elektrik Kontağından Çıkan Yangında Evler Küle Döndü

Kırıkkale'de elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında iki müstakil ev ve bir odunluk küle döndü. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin zorlu şartlarda sergilediği dayanışma ise objektiflere yansıdı.

Yangın, Selim Özer Mahallesi 2343. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ceyhan'a ait tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, hızla yayılarak yanındaki diğer müstakil ev ve odunluğa da sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangında dumandan etkilenen Rabia Ceyhan (74) sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edilirken, itfaiye ekipleri yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangın nedeniyle polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Soğutma çalışmaları iş makinaları yardımıyla yapıldı.

Öte yandan ekiplerin yangına müdahalesi sırasında objektiflere yansıyan görüntüler, itfaiye erlerinin dayanışmasını ve ekip ruhunu gözler önüne serdi. Görüntülerde yoğun sıcak altında çalışan bir itfaiye erine mesai arkadaşının su içirdiği görüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE