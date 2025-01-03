Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
Ferdi Tayfur Müzesi ile ilgili duygulandıran detay
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Kırıkkale'de Ehliyetsiz Sürücü Park Halindeki Kamyona Çarptı

Kırıkkale'de Ehliyetsiz Sürücü Park Halindeki Kamyona Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale-Kayseri karayolunda ehliyetsiz tır sürücüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, her iki araçta büyük maddi hasar oluştu. Tır sürücüsü yaralandı ve sağlık durumu iyi.

Kırıkkale'de sürücüsünün ehliyeti olmayan tır, park halindeki kamyona çarptı. Kazada araçlar hurdaya döndü. Kamyon sürücüsü, "Telefon ışığıyla ikaz verdim ama fark etmedi, arkadan bodoslama girdi" diyerek kazayı anlattı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kayseri D765 karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi İnan, mazotu biten Isuzu marka 06 CUA 778 plakalı kamyonunu yolun banket kısmına park etti. O sırada, iş makinesi taşıyan Y.Ö. yönetimindeki 06 DST 778 plakalı MAN marka tır, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tır, orta refüje devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada, her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde tır sürücüsü Y.Ö.'nün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Tır sürücüsüne ve araç sahibine toplamda 37 bin 412 lira para cezası uygulandı. Yapılan işlemlerin ardından araçlar vinç ve çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

"Bodoslama girdi"

Kaza anını anlatan kamyon sürücüsü Nazmi İnan, "Keskin yolundaydım. O sırada aracımın mazotu bitti. Dörtlüleri yaktım, bekliyordum. Kendim de arkadaydım. Telefon ışığıyla araçlara ikaz veriyordum. Bu amca (tır sürücüsü) beni fark etmedi, aracı da fark etmedi. Telefonla uzun süre ikaz vermeme rağmen arkadan bodoslama girdi. Daha sonra bu şekilde kaza oluştu. Amcaya koştum, sağlık durumunu sordum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
img

İşte Arda'nın yeni takımı
img

İsrail, Suriye'deki stratejik bölgeyi ele geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'
Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti

Son Dakika Haberleri

3 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Akşehir, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 3 Ocak Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 3 Ocak Sincan, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 3 Ocak Kozan, Ceyhan, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3 Ocak Bayraklı, Konak, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ferdi Tayfur gerçek ismi, tam ismi ne? Ferdi Tayfur kaç evlilik yaptı, Habibe Ümyani Demir kimdir? Ferdi Taha Tayfur oğlu Ferdi Taha Tayfur kimdir, Taha Tayfur kaç yaşında? Antalya elektrik kesintisi! 3 Ocak Serik, Konyaaltı, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 3 Ocak Salihli, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 3 Ocak Gemlik, Mudanya, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.