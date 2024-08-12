Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de düğünlerde silah kullanımına yönelik denetimler yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düğün organizasyonlarına yönelik yapılan denetimlerde, havaya tabanca ile ateş açtığı belirlenen 9 kişiye toplamda 18 bin 468 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düğün organizasyonlarına yönelik yapılan denetimlerde, havaya tabanca ile ateş açtığı belirlenen 9 kişiye toplamda 18 bin 468 lira idari para cezası kesildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, düğünlerde silah kullanımına yönelik sıkı tedbirler alındı. "Düğünlerde silah atılmasın, hayatlar solmasın", "Silah atma geleceğini karartma" ve "Mutluluğa kurşun sıkma" sloganlarıyla başlatılan denetimlerde, tabancayla havaya ateş açan 9 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilere, her biri için 2 bin 52 lira olmak üzere toplam 18 bin 468 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca denetimlerde, 5 tabanca ve 65 fişekle yakalanan 5 kişi hakkında da "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef 2. hafta kaptan kim, bu hafta Mavi Kaptan kim oldu? Masterchef Serhat neden yok, Serhat elendi mi? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme SON DAKİKA: Tiktok kapatılacak mı? 12 Ağustos Pazartesi Tiktok'a erişim engeli gelecek mi? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ne yapmalı? Bağışıklık sistemi zayıflığı nasıl anlaşılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, kaç TL? 2024 Okul servis ücretleri ne kadar? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizim Aile filmi gerçek mi? 13 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları... Yalan canlı izle! 12 Ağustos Kanal D Yalan 10. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Derin Sular filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Derin Sular filmi ne zaman, nerede çekildi? Derin Sular filmi gerçek mi? King Kong filmi konusu nedir? King Kong oyuncuları kim? Jack Reacher filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jack Reacher filmi ne zaman, nerede çekildi? Jack Reacher filmi gerçek mi? Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri kim oldu? King Kong filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? King Kong filmi ne zaman, nerede çekildi? King Kong filmi gerçek mi? 12 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title