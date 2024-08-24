Kırıkkale'de düğünlerde silah denetimi: 3 tabanca ve 56 fişek ele geçirildi

Kırıkkale'de düğünlerde magandalara göz açtırmayan polis, son denetimlerde üç tabanca ve 56 fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, düğünlerde yaşanabilecek silahlı olayları önlemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Düğün salonları ve açık alanlarda gerçekleştirilen organizasyonlarda düzenli olarak kontroller yapan ekipler, düğün sahiplerini ve katılımcıları silah kullanımı konusunda uyarıyor.

Son denetimlerde, Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde R.T. isimli bir kişinin üzerinde 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, Osmangazi Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurulan bir araçta D.B. ve M.K. isimli şahısların üzerinde 2 adet tabanca ve 46 adet fişek bulundu. Polis, her iki olayda da gerekli yasal işlemleri başlattı.

Yapılan açıklamada, düğünlerde ve diğer kutlamalarda silah kullanılmasının hem hukuki sonuçlar doğuracağını hem de can kaybına yol açabileceğini belirterek, bu tür denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - KIRIKKALE