Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de düğünlerde silah denetimi: 3 tabanca ve 56 fişek ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de düğünlerde yaşanabilecek silahlı olayları önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, polis 3 tabanca ve 56 fişek ele geçirdi. Düğün sahipleri ve katılımcıları silah kullanımı konusunda uyarılıyor.

Kırıkkale'de düğünlerde magandalara göz açtırmayan polis, son denetimlerde üç tabanca ve 56 fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, düğünlerde yaşanabilecek silahlı olayları önlemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Düğün salonları ve açık alanlarda gerçekleştirilen organizasyonlarda düzenli olarak kontroller yapan ekipler, düğün sahiplerini ve katılımcıları silah kullanımı konusunda uyarıyor.

Son denetimlerde, Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde R.T. isimli bir kişinin üzerinde 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, Osmangazi Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurulan bir araçta D.B. ve M.K. isimli şahısların üzerinde 2 adet tabanca ve 46 adet fişek bulundu. Polis, her iki olayda da gerekli yasal işlemleri başlattı.

Yapılan açıklamada, düğünlerde ve diğer kutlamalarda silah kullanılmasının hem hukuki sonuçlar doğuracağını hem de can kaybına yol açabileceğini belirterek, bu tür denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi? Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı neden yok? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman? 24 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Ağustos günlük burç yorumu... HAMSTER KOMBAT 24 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? SON DAKİKA DEPREM: 24 Ağustos Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ağustos Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi! Avon battı mı? Avon iflas mı etti? Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede? Ferdi Kadıoğlu gitti mi? Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar? 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Geçici vergi uzatıldı mı 2024?
title