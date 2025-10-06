Kırıkkale'de Düğün ve Asker Uğurlama Denetimlerinde 97 Sürücüye Ceza
Kırıkkale'de yapılan denetimlerde düğün ve asker uğurlamalarında 98 taahhütname alınırken, kurallara uymayan 97 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimler, trafik güvenliği ve çevre rahatsızlığını önlemek amacıyla gerçekleştirildi.
Kırıkkale'de son bir haftada yapılan denetimlerde düğün ve asker uğurlamalarında 98 taahhütname alınırken, kurallara uymayan 97 sürücüye cezai işlem uygulandı,
Kırıkkale'de 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinliklerde trafik güvenliğini tehlikeye atacak davranışlar ile çevreye rahatsızlık verilmesini önlemeye yönelik denetimler yapıldı. Bu kapsamda toplam 98 etkinlik için taahhütname alınırken, 2 etkinliğe taahhütname verilmediği için idari işlem uygulandı. 88 araç sürücüsüne ses cihazlarıyla çevreye rahatsızlık vermekten, 7 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanmaktan, 2 sürücüye de abartı egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanırken, yapılan çalışmalarda ayrıca 1 tabanca ele geçirildi.
Yapılan açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - KIRIKKALE