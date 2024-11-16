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Kırıkkale'de Düğün Konvoyu Kazası: 5 Yaralı

Kırıkkale'de Düğün Konvoyu Kazası: 5 Yaralı
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Kırıkkale'de düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu olan olayda, yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları stabil.

Kırıkkale'de düğün konvoyundaki bir otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Aynı bölgede meydana gelen bir başka trafik kazasında ise 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun 14. kilometresindeki Irmak Virajlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Adıyaman'a gitmekte olan düğün konvoyundaki N.T. yönetimindeki 02 HU 128 plakalı Toyota marka otomobil, yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan 2 yaşındaki E.K.T. ile G.T., M.U.T., A.Y.T. ve M.N.T. yaralandı. Aynı aileden olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri de otomobilin yanma riskine karşı önlem aldı.

Aynı bölgede meydana gelen başka bir kazada ise Çorum'dan Ankara'ya seyreden F.T. idaresindeki 19 AEU 272 plakalı Volkswagen marka otomobil, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan H.N.T. ve Y.A.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trafik kazaları nedeniyle kara yolunda oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi. Trafik ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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