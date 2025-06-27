Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza
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Kırıkkale'de trafikte drift yaparak güvenliği tehlikeye atan bir sürücü, KGYS görüntüleriyle tespit edilerek 46 bin 392 lira idari para cezası aldı. Emniyet, trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Kırıkkale'de trafikte drift yaparak güvenliği tehlikeye atan sürücüye, KGYS görüntüleriyle tespit edilmesinin ardından 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de trafikte drift yaparak güvenliği tehlikeye atan bir sürücü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca tespit edildi. Tehlikeli hareketleriyle kamu düzenini bozan sürücüye, trafik ekiplerince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü ve benzer ihlallere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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