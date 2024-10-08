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Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye Dev Ceza!

Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye Dev Ceza!
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Kırıkkale'de polisin durdurmak istediği otomobil sürücüsü, drift yaparak kaçtı. Güvenlik güçlerinin kapanla durdurduğu sürücüye toplam 85 bin 979 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de drift yapıp ters yönde kaçan otomobil, kapanla durduruldu. Polis ekipleri tarafından sürücüye 85 bin 979 lira ceza kesilirken otomobil ise trafikten men edildi.

Kırıkkale'de İhtisas Caddesi'nde polisin durdurmak istediği otomobil sürücüsü, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle "dur" ihtarı almasına rağmen kaçtı. Asayiş ve trafik ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Kırıkkale-Kayseri yolu Bağdat Köprüsü mevkiinde yola atılan kapan yardımıyla araç durduruldu. Sürücüye, sürücü belgesi eksikliği, ters yönde seyretme, drift yapma ve polisin uyarılarına uymama gibi suçlardan toplam 85 bin 979 lira ceza kesildi. Ayrıca otomobil trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Güncel trafik Hukuk Polis

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