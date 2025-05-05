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Kırıkkale'de Drift Atan Sürücüye 55 Bin Lira Ceza

Kırıkkale'de Drift Atan Sürücüye 55 Bin Lira Ceza
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Kırıkkale'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 55 bin 595 lira para cezası kesildi. Araç trafikten men edildi.

Kırıkkale'de drift atan sürücüye, polis ekipleri tarafından 55 bin 595 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde, bir aracın drift yaparak hem trafik güvenliğini hem de çevre huzurunu tehlikeye düşürdüğü belirledi. Güvenlik kameraları ve saha gözlemleriyle tespit edilen sürücü, kısa sürede yakalandı.

Ekipler, sürücüye 55 bin 595 lira idari para cezası kesti. Araç ise trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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