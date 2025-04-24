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Kırıkkale'de Dört Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Dört Şüpheli Tutuklandı
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Kırıkkale'de 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'darp' ve 'tehdit' suçlarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde bulundu.

Kırıkkale'de 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'darp' ve 'tehdit' suçlarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'darp' ve 'tehdit' suçlarına karıştığı Ö.Y., O.Ş., Ş.Y. ve F.D.'yi yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 şarjör, 14 fişek, 3 kesici alet, 1 muşta, 1 nargile düzeneği, 2 uyuşturucu kullanmaya aparatı ve 1 plastik kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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