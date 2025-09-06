Kırıkkale'de Doldurulmuş Makaron Operasyonu: 57 Bin 340 Adet Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 57 bin 340 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kırıkkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, S.A. ve H.İ.A. isimli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 57 bin 340 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE