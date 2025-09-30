Haberler

Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de bankacılık dolandırıcılığı suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.Y.M.Ö. polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 6 farklı dosyadan toplamda 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y.M.Ö. isimli firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamu düzeni ve huzurun sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
