Kırıkkale'de Dikkatsizlikten Kaynaklanan Trafik Kazaları Kamerada

Kırıkkale'de dikkatsiz sürücülerin yaşadığı trafik kazaları kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sürücü hatalarından kaynaklanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, özellikle dikkatsizlik ve hız ihlallerinin kazalara zemin hazırladığı anlar dikkat çekti.

Kırıkkale'de farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve hız ihlali gibi nedenlerle yaşanan kazaların, anbean kaydedildiği görüldü. Kaza anları, şehrin farklı noktalarındaki KGYS kameraları aracılığıyla görüntülendi. Bazı araçların çarpıştığı, bazılarının ise kontrolden çıkarak savrulduğu anlar dikkat çekti.

Sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtilen açıklamada, "bir saniye bekle, bir ömür kazan" sloganıyla trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunuldu.