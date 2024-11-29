Kırıkkale'de Dikkatsiz Sürücüler Kazalara Sebep Oluyor

Kırıkkale'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen görüntüler, sürücülerin dikkatsiz araç kullanımı ve hız ihlallerinin neden olduğu trafik kazalarını gözler önüne serdi.

Kırıkkale'de trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) yansıdı. Görüntülerde, özellikle hız kurallarına uymayan ve dikkatsiz davranışlar sergileyen sürücülerin, hem kendi canlarını hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye attığı görüldü. Görüntülerde yer alan kazaların birçoğunda, sürücülerin trafik kurallarını ihlal ederek aniden manevra yaptığı, dikkatsiz şekilde kavşaklardan geçtiği ve hız sınırlarını aştığı dikkat çekti. Yapılan açıklamada, bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin trafik kurallarına tam anlamıyla riayet etmesi gerektiğini belirtildi. Trafikte güvenliğin artırılması adına denetimlerin sıkılaştırılacağı ifade edildi. - KIRIKKALE