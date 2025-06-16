Kırıkkale'de Devri Nedeniyla Tır Yangın Çıkardı

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Kırıkkale'de un yüklü bir tır, köprüden devrildikten 9 saat sonra yanmaya başladı. Sürücü ağır yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de köprüden devrilen un yüklü tır, kazadan 9 saat sonra yanmaya başladı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Balaban Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. yönetimindeki 55 AHZ 246 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüdeki demir korkulukları biçerek yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. Kazada sürücü O.B. ağır yaralandı, un çuvalları da etrafa saçıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazadan yaklaşık 9 saat sonra, devrilen tır henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tırda büyük çapta hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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