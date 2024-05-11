Kırıkkale'de DEAŞ Üyesi Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs M.S.H.A.D.'yi şehir merkezinde yakaladı.

DEAŞ üyesi, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRIKKALE