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Kırıkkale'de DEAŞ Üyesi Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de DEAŞ Üyesi Gözaltına Alındı
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Kırıkkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen H.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen H.B. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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