Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Kırıkkale'de yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'a yönelik gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı. Şahsın evinde yapılan aramada ise delillere ulaşıldı.
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu M.F.H. (35) evinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Irak'ta terör örgütünün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen M.F.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE