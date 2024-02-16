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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen W.K.I.I isimli şüpheli şehir merkezinde yakalandı. Şüphelinin sınır dışı edileceği belirtildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu W.K.I.I, şehir merkezinde yakaladı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kırıkkale Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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