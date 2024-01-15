Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu ve Irak mahkemelerince hakkında arama kararı olduğu tespit edilen Irak uyruklu D.O.S.M.'yi şehir merkezinde kaldığı evde yakaladı. Şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRIKKALE