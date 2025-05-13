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Kırıkkale'de DEAŞ'lı Terörist Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de DEAŞ'lı Terörist Gözaltına Alındı
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yabancı uyruklu terörist, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Kırıkkale'de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yabancı uyruklu terörist, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve genel güvenlik açısından tehdit oluşturduğu belirlenen Irak uyruklu A.K.O. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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