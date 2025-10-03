Kırıkkale'de DEAŞ ile Bağlantılı Yabancı Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu H.F.H.A. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız süreceği ifade edildi. - KIRIKKALE