Haberler

Kırıkkale'de DEAŞ ile Bağlantılı Yabancı Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen yabancı uyruklu H.F.H.A. isimli şüpheli yakalandı. Olayla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kırıkkale'de DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu H.F.H.A. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız süreceği ifade edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
38 ilde KPSS şartı olmadan yüzlerce personel alımı yapılacak

38 ilde KPSS şartı olmadan yüzlerce personel alımı yapılacak
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

Elinde tavuk dürümle kürsüye çıktı, yeni ekonomi kavramı türetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.