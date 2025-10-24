Haberler

Kırıkkale'de DEAŞ Bağlantılı İki Yabancı Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen İ.S.A.Q. ve A.F.H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
