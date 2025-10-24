Kırıkkale'de DEAŞ Bağlantılı İki Yabancı Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen iki yabancı uyruklu şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen İ.S.A.Q. ve A.F.H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi. - KIRIKKALE