Kırıkkale'de DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu M.F.H. ve U.E.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. - KIRIKKALE