Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı: KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor
Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
Esma Esad'la ilgili dikkat çeken iddia: Kimseyle görüştürülmüyor

Kırıkkale'de DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ bağlantılı 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu M.F.H. ve U.E.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
img

"Hiçbir kırmızı çizgi gözetmeksizin saldıracağız"
img

PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması
Meclis'te 'sapık' tartışması! Çıplak arama iddiası ortalığı karıştırdı
İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

18.18 saat anlamı nedir? 18 18 saat aşk anlamı 2025! 17.17 saat anlamı nedir? 17 17 saat aşk anlamı 2025! Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Kızılcık Şerbeti kim öldü, dizide ölen 4 kişi kim? Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü, Fatih diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Doğa öldü mü, Doğa diziden ayrılıyor mu? 16.16 saat anlamı nedir? 16 16 saat aşk anlamı 2025! Kızılcık Şerbeti Sönmez öldü mü, Sönmez diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Nilay diziden ayrılıyor mu? Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.