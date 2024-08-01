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Kırıkkale'de Cip ile Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

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Kırıkkale'de cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Kırıkkale'de cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 71 KE 793 plakalı Nissan marka cip ile T.C.'nin kullandığı 10 Y 0136 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.C. ve yolcu Y.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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