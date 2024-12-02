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Kırıkkale'de Cinayet: Annesiyle İlişki Sandığı Kişiyi Vurdu

Kırıkkale'de Cinayet: Annesiyle İlişki Sandığı Kişiyi Vurdu
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Kırıkkale'de, annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi tabancayla vurarak öldüren M.Ç. ve babası tutuklandı. Olayda 5 kurşunla hayatını kaybeden Mehmet Tektaş, motosikletiyle evine giderken saldırıya uğradı.

Kırıkkale'de annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı ve babası, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle evine gitmekte olan Mehmet Tektaş, M.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. M.Ç., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Tektaş'a tabancayla ateş ederek vurdu. Mehmet Tektaş, vücuduna isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet sonrası şüpheli M.Ç. ve babası B.Ç., otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, baba ve oğulu Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Baba ve oğul, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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