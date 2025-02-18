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Kırıkkale'de Cezaevi Ring Aracı Devrildi: 9 Yaralı

Kırıkkale'de Cezaevi Ring Aracı Devrildi: 9 Yaralı
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Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cezaevi ring aracı şarampole devrildi. Kazada 7 jandarma personeli ve 2 mahkum yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cezaevi ring aracı şarampole devrildi. Kazada 7 jandarma personeli ile 2 mahkum yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.T. (38) idaresindeki 71 EN 680 plakalı Otokar marka midibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada M.S. (36), M.Ö. (25), M.K. (29), E.H.Ç. (28), E.K. (27), M.A. (28), A.Ö. (27) isimli jandarma personeli ile 2 mahkum yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle kapatılan karayolu, aracın vinçle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kilometrelerce oluşan araç kuyruğu ise dron ile havadan görüntülendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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