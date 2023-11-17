Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kontrollerde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan E.G. (36) ile 8 yıl 4 ay cezası bulanan M.K.K'yi (28) yakaladı.

Öte yandan, "dolandırıcılık" suçundan aranan ve 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. da (21) Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hasandede köyünde yaptığı önleyici kolluk devriyesi sırasında yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.